OM : Longoria est monté au front après Lens

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

A Marseille, on en parle encore. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi le premier but de l'OM, face au RC Lens, signé Alexis Sanchez, a été refusé par Monsieur Turpin. Ce dernier, aidé par la VAR, a en effet considéré que l'attaquant marseillais avait fait faute sur Danso avant de tromper Samba en début de rencontre.

Doux euphémisme, la direction de l'OM n'a pas partagé le point de vue. Et c'est pour cette raison que le président olympien, Pablo Longoria, est allé en personne voir l'arbitre au terme de la rencontre. Un échange que l'on imagine musclé et qui n'empêche pas l'OM d'être aujourd'hui 3e de Ligue 1 et donc pas directement qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine.