OM : Longoria et ses proches cristallisent les tensions en interne, 23,5 M€ pourraient échapper au club

Ce mercredi, L'Equipe révèle que Pablo Longoria a organisé une réunion lundi avec la plupart des chefs de service de l'OM pour remettre les pendules à l'heure. Selon lui, les résultats moyens de la semaine écoulée (défaite contre Francfort, nul contre Rennes) seraient la conséquence d'une mauvaise ambiance interne. L'Espagnol reprocherait à certains de ne pas en faire assez et regretterait qu'il n'y ait pas une culture OM au sein du club, en gros que les salariés ne soient pas assez passionnés par leur travail.

Ces critiques n'ont évidemment pas plu, surtout que la plupart des personnes visées n'ont été recrutées qu'après l'arrivée de Longoria. En outre, il serait reproché à Longoria d'avoir mis en place un clan hispanophone à qui il passe tout et qui se serait isolé du reste des salariés. Autre information cruciale de L'Equipe, en plus de cette ambiance lourde : le président aurait demandé une économie de 19 M€ pour les mois à venir, économie n'ayant rien à voir avec le sportif. Cela parce que le deal entre la LFP et le fonds d'investissement CVC implique que les clubs de L1 doivent être structurellement sains au niveau économique pour pouvoir prétendre aux versements effectués chaque été. Pour l'OM, c'est donc 23,5 M€, prévus en juin 2023, qui pourraient sauter si jamais il ne met pas ses compteurs financiers à l'équilibre...