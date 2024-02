OM : Longoria va déjà avoir l'occasion de s'expliquer avec Stéphane Guy !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Ce jeudi matin, l’OM a mis le feu aux poudres dans un communiqué en annonçant que Pablo Longoria allait porter plainte en diffamation contre le commentateur et éditorialiste de RMC Stéphane Guy suite aux propos tenus par ce dernier dernièrement.

Guy aux commentaires de l’OM

Alors que l’Espagnol ne s’est pas encore déplacé au commissariat pour sa plainte, les deux hommes vont déjà se croiser ce jour du côté d’Hambourg pour le barrage aller de Ligue Europa opposant l’OM au Shakthar Donetsk. En effet, RMC Sport a désigné le tandem Stéphane Guy – Eric Di Méco pour cette rencontre. La poignée de main d’avant-match au Volksparkstadion risque d’être glaçiale avant la rencontre…

Pour rappel, Stéphane Guy a traité Longoria de « supercherie » dans l’un de ses éditos. « Le poisson pourrit par la tête, dans le football comme dans le reste. En ce moment, Longoria est perdu, on sent qu’il n’y a pas de tête à l’OM. Déjà que quand il n’était pas très contesté, il était contestable, alors maintenant qu’il est de plus en plus contesté, il est de moins en moins incontestable », avait-il notamment lâché.

