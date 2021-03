OM : Longoria prépare une véritable révolution interne

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Nommé président à la surprise générale il y a deux semaines, quand Frank McCourt a décidé de mettre au placard Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria a été présenté comme un homme de transition. L'Espagnol, spécialisé dans le recrutement depuis toujours et qui n'a que 34 ans, n'a aucune expérience du poste, sans compter qu'il n'est pas certain qu'il soit intéressé par le côté administratif. Beaucoup le voyaient simplement de passage, le temps de recruter un président expérimenté… ou de vendre le club. Mais non…

"Longoria sera le grand patron"

A priori, Longoria a l'intention de rester en poste le plus longtemps que possible. Et à en croire le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin, il a déjà planché sur un nouvel organigramme, où il demeurerait le numéro un du club tout en ayant la main sur le secteur sportif ! "La structure sportive de l’OM va être repensée et ne ressemblera pas au schéma précédent (un président et un DS). Pablo Longoria sera le grand patron, aidé par David Friio et une équipe qu’il mettra officiellement en place sous peu."

Clairement pas le fonctionnement d'un homme assurant la transition ou qui sait que le club sera vendu dans un an, comme on peut le lire dans le So Foot de ce mois-ci… La révolution Longoria est en marche !