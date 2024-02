OM : Longoria répond sans convaincre à Laporta pour la Super League

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Ce vendredi, Joan Laporta a créé la stupeur en sortant les noms de la dizaine de clubs intéressés par la Super League, en plus du sien, le FC Barcelone, et du Real Madrid. L'OM en ferait partie. RMC a contacté l'écurie phocéenne, qui s'est contentée de répondre : "Pablo Longoria a déjà parlé publiquement le 21 décembre dernier et la position du club n’a pas changé".

Des clubs négocient dans l'anonymat le plus total

Sauf qu'à l'époque, le président marseillais avait expliqué que plusieurs compétitions patronnées par plusieurs organisateurs, ce n'était pas bon. Sous-entendu : il faudrait que l'UEFA et la Super League se mettent d'accord ou alors que les clubs en choisissent un des deux. Une façon de ne se fermer aucune porte. Et Laporta a expliqué aujourd'hui que la plupart des clubs qui négocient avec la Super League le font dans l'anonymat le plus total pour éviter des représailles de l'UEFA. Il ne serait pas étonnant que l'OM en fasse partie, lui qui aurait bien besoin de l'argent apporté par la compétition nouvellement créée !

