OM : Longoria, Sampaoli, le banc, son avenir... Milik à cœur ouvert

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Demain, jeudi 7 avril, sortira dans les kiosques le numéro 349 de Onze Mondial. Dedans, vous pourrez retrouver un entretien exclusif d'Arkadiusz Milik. L'attaquant polonais, qui se remet d'une contracture mais manquera le match contre le PAOK Salonique en quarts de finale aller de l'Europa League Conférence, évoque sa première rencontre avec Pablo Longoria, sa relation avec Jorge Sampaoli et même son avenir. Il déclare également sa flamme aux supporters marseillais :

« L’Orange Vélodrome est un stade incroyable. Contre Paris, il y avait la plus belle atmosphère, un truc indescriptible, je n’avais jamais vu un stade comme ça de toute ma vie ! C’était quelque chose de fou. J’ai une très bonne relation avec les supporters marseillais. Je pense que la relation pourrait être meilleure si je parlais français, pour être plus proche d’eux. Il faut que je parle français. C’est une langue très difficile à apprendre pour moi, j’essaye, mais ce n’est vraiment pas simple ! Je sais que si je parlais la même langue, ça m’aiderait à être plus proche d’eux. Mais à la fin, ce qui va le plus m’aider, ce sont mes performances sur le terrain. Si je parle français mais que je joue comme une merde, ils ne vont jamais m’aimer (rires). Oui, j’ai un message pour les supporters marseillais : j’aimerais les remercier pour tout leur soutien envers moi lorsque j’étais blessé et lorsque je suis revenu. Je les remercie également de chanter mon nom lorsque je marque des buts, j’apprécie vraiment tout ça. »

Le numéro 349 de Onze Mondial sortira demain dans les kiosques au prix de 2,99€.

Pour le commander, cliquez ici

Pour résumer Dans un entretien à Onze Mondial, l'attaquant de l'OM Arkadiusz Milik a évoqué tous les dossiers chauds le concernant actuellement, de ses relations avec Jorge Sampaoli à ses blessures en passant par son avenir ou les supporters phocéens.

Raphaël Nouet

Rédacteur