OM : Longoria sur le point de débloquer un retour qui va faire grand bruit !

L’affaire n’est pas encore totalement réglée mais elle avance dans le non sens. Sous l’égide de Pablo Longoria, on a ainsi appris que le grand retour des Yankee Nord au Stade Vélodrome pourrait être acté dès la saison prochaine !

« Ce n’est pas encore fait à 100%, affirme le journaliste de Be Foot Guillaume Dacquet sur Twitter. Tous les groupes de supporters sont au courant et d’accord, sauf un avec qui les discussions continuent. C’est ce dernier point des négociations qui fera que oui ou non les Yankee reviendront au Stade Vélodrome. »

Si le président de l’OM réussit ce petit tour de force, nul doute qu’ils gagneraient encore des points aux yeux du peuple marseillais, qui se rappelle que le groupe de supporters historique du club phocéen est écarté du Vél’ depuis le début de l’ère McCourt.

Les Yankee Nord devraient faire leur retour au Stade Vélodrome ! pic.twitter.com/hxjcISPXKy — Guillaume Dacquet (@GuilDcqt) May 11, 2022

Pour résumer Très attentif au supportérisme en France depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria n’a jamais rompu avec les groupes de supporters du club phocéen. Ce ne sont pas les Yankee qui diront le contraire, eux qui sont écartés sous McCourt.

Bastien Aubert

Rédacteur