OM : Longoria très clair sur le sujet de la vente du club

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

S'il s'attendait à une conférence de presse tranquille hier après-midi, Pablo Longoria a rapidement dû déchanter. Le président de l'OM voulait faire le point sur le mercato. Il a été interrogé sur son incapacité à vendre chèrement ses joueurs mais aussi sur le serpent de la mer de la vente. L'Espagnol s'est montré catégorique sur le sujet... comme les fois précédentes : "Première chose. J'étais au téléphone avec Frank McCourt, après le mercato jeudi. On y a passé une heure et demie. Il me demandait comment on allait jouer, comment il trouvait l'équipe, comment on fera jouer Harit... Vraiment on voit tous les jours qu'il prend plaisir à suivre l'équipe".

"Il est beaucoup avec nous, beaucoup dans toutes les discussions sportives et il est content de l'amélioration. Il m'a dit qu'il était content du mercato, de l'équipe faite. On a l'ambition. Mais le football, si on parle d'ambition comme de l'argent, dans ce cas, aucun club allemand ne peut être compétitif en Europe, aucun espagnol avec le contrôle économique... Pour moi, l'ambition, ce n'est pas l'argent. L'ambition, c'est être présent. Frank, il est présent. On sait qu'on a un propriétaire solide, on a un propriétaire qui nous apporte de la confiance, qui nous soutient dans tous les changements qu'on a apportés au club. Il les a supportés depuis le premier jour. Il est content du coach. Il affiche un tel soutien au coach que c'est impressionnant de voir le niveau d'engagement qu'il a. Si avoir de l'ambition c'est mettre chaque saison 100 M€, je ne crois pas en ce type de football, pour dire la vérité. Je crois que nous, équipe de direction, on doit chercher toutes les saisons à trouver de l'argent, trouver comment faire un effectif encore plus compétitif. Parce qu'on considère que les résultats sportifs, c'est ça qui permet d'avoir plus d'argent chaque saison pour faire un meilleur effectif. Pour moi, le football de l'avenir, c'est ça. Je ne crois pas en un football où un propriétaire arrive avec 200 M€ pour faire des choses."