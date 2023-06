OM : Longoria va rencontrer McCourt avec une nouvelle inespérée à lui annoncer

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Serré de près par le fair-play financier depuis plusieurs saisons, l'OM est visiblement parvenu à redresser la barre cette saison malgré les grands mouvements, prêts avec option d'achat et autres subtilités négociées par Pablo Longoria sur les derniers Mercato.

Un bilan positif au 30 juin, c'est possible pour l'OM !

En effet, La Provence nous apprend que l'OM n'est pas loin de présenter des comptes à l'équilibre sur la saison à venir. Pablo Longoria se prépare en effet à rencontrer Frank McCourt aux Etats-Unis avec un bilan financier seulement déficitaire de 13 M€. Bilan qui pourrait même basculer dans le positif si une vente d'ici au 30 juin le permet (Mattéo Guendouzi?).

Comment expliquer ce spectaculaire changement de dynamique de l'OM ? En grande partie grâce à la manne apportée par CVC (16,5 M€ l'été dernier et 90 M€ au total d'ici à 2024) et à la participation en Ligue des Champions réparties sur seulement deux clubs (OM, PSG) suite à l'élimination précoce de l'AS Monaco.

Le dossier de l'entraîneur plaidé face à McCourt

A l'occasion de sa rencontre avec le Bostonien et son homme de confiance Barry Cohen, Pablo Longoria va notamment aborder la question du nouvel entraîneur après la démission d'Igor Tudor. Une rencontre au sommet auquel participera son directeur de la stratégie Pedro Iriondo, son directeur administratif et financier Stéphane Tessier et son bras droit Javier Ribalta.

Pour résumer S'il va s'envoler pour les USA avec à l'esprit la recherche du nouveau coach de l'OM afin de remplacer Igor Tudor, Pablo Longoria va avoir l'occasion de défendre son bilan économique à cette occasion. Pour une fois, Frank McCourt ne devrait pas avoir à trop remettre au pot...

Alexandre Corboz

Rédacteur