OM : Longoria va trancher avant le Classico contre le PSG, McCourt le tient par les bourses !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Restera ? Restera pas à l’OM ? Pablo Longoria se pose beaucoup de questions sur son avenir depuis qu’il a été pris à partie par les Ultras lundi soir. Après avoir exercé son droit de retrait à Amsterdam, comme tous les membres de son directoire, l’Espagnol s’est laissé quelques jours de réflexion.

Si l’on en croit La Provence, on arrive au bout du processus et Pablo Longoria devrait prendre une décision avant le Classico PSG – OM de dimanche soir (20h45) et l’annoncer à Frank McCourt dans la foulée. Très soutenu depuis qu’il a fait part de ses états d’âme sur la situation, le président de l’OM aurait « repris du poil de la bête » selon le quotidien provençal. De là à penser qu’il va rester ?

Il devra rembourser McCourt s’il démissionne !

Un autre point révélé par La Provence va dans ce sens : « s’il démissionne et s’en va de son propre chef, il devra rembourser tous les salaires perçus au groupe McCourt depuis qu’il a pris la suite de Jacques-Henri Eyraud en mars 2021. Une donnée non négligeable à prendre en compte. À moins qu’un autre club décide de faire appel à lui - sa cote en tant que dirigeant est élevée en Europe - et s’acquitte de cette somme ». Le quotidien précise également que chaque membre de l’organigramme de Longoria, qui se retrouve dans la cible des Ultras, est libre de faire son propre choix concernant le futur. Si Pablo Longoria reste, il n’est pas dit qu’un Ribalta, un Tessier ou un Iriondo fasse le même choix…

Le président de l'OM devrait prendre une décision rapidement, vraisemblablement avant le Clasico de dimanche ⤵#OM #Longoria https://t.co/a7bMfKHmUU — La Provence OM (@OMLaProvence) September 22, 2023

Podcast Men's Up Life