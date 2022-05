OM : Longoria veut imiter le PSG, une grande décision prise lundi

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Ce samedi, La Provence consacre un article au centre de formation de l'OM, qui devrait connaître un profonde remaniement cet été. Pour commencer, un nouveau directeur va être nommé après le départ de Nasser Larguet pour l'Arabie Saoudite. Selon toute vraisemblance, c'est l'Espagnol Marco Otero, que Pablo Longoria avait nommé au même poste à Valence, qui devrait arriver. Et il pourrait même poser le pied à Marseille dès lundi selon une source citée par le quotidien régional.

Otero fixera ensuite un nouveau cap mais il est probable qu'il suive un exemple pris par le PSG : supprimer l'équipe réserve. L'idée en faisant cela est de se focaliser davantage sur les équipes U17 et U19. Copier l'ennemi parisien est rarement bien vu mais force est de reconnaître qu'à ce niveau, le club de la capitale a plutôt bien fait puisque, cette saison, il est le seul club dont les formations U17 et U19 sont arrivées en finale de leurs championnats respectifs...

Raphaël Nouet

Rédacteur