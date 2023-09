OM : Longoria victime d’une grave accusation et poussé vers la sortie !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il y a déjà de l’électricité dans l’air à l’OM. Malgré un début de saison honnête sur le plan comptable, les supporters sont montés au créneau pour fustiger certains choix douteux de Pablo Longoria ces derniers mois. Présents hier à une réunion programmée de longue date à la Commanderie, le président de l’OM et sa garde rapprochée ont essuyé de vives critiques, notamment du patron des South Winners, Rachid Zeroual. Celui-ci a dénoncé sa politique, les changements incessants de joueurs, d’entraîneurs et de salariés, en insistant sur la fuite des cadres au fil des étés. Dépassant le lien entre Marcelino et Longoria, qui se sont connus en 2006 au Recreativo de Huelva, Zeroual s’est aussi plaint de pratiques de copinage, qui existeraient, selon lui, au centre de formation, excluant des jeunes Marseillais au profit d’autres filières.

Une réunion à venir avec les joueurs ?

Le patron des South Winners a aussi évoqué des documents relatifs à une société commerciale de conseil créée par Longoria à son arrivée sur Marseille. Selon L’Équipe, cette société est connue depuis un certain temps, mais semble en sommeil. Enfin Zeroual a demandé, toujours avec le soutien des autres groupes, la démission des quatre dirigeants présents dans la petite salle de presse de la Commanderie : le directeur du football Javier Ribalta, le directeur administratif et financier Stéphane Tessier, le directeur général Pedro Iriondo et Longoria. Le président de l’OM a essayé de s’exprimer et de répondre, mais les représentants de groupes présents ont tourné les talons. Les groupes de supporters projettent désormais d’organiser une réunion avec les joueurs, la semaine prochaine, pour les soutenir.

