OM - Lorient : les compos officielles

Privés d'Eric Bailly et Nuno Tavares, suspendus, et Jonathan Clauss et Amine Harit, blessés, l'Olympique de Marseille, qui reste sur quatre victoires consécutives en Ligue 1, reçoit ce samedi (19h) Lorient, surprenant sixième au classement. Découvrez les onze de départ choisis par Igor Tudor et Régis Le Bris.

OM :

La compo de l'OM face à Lorient :



Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Under Rongier(c) Veretout Kolasinac

Malinovskyi Sanchez Guendouzi#TeamOM #OMFCL 🔵⚪️ — Infos OM (@InfosOM_) January 14, 2023

Lorient : à venir