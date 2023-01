OM - Lorient : Sanchez, Ünder, Malinovskyi... Tudor distribue les bons points

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Son sentiment sur le match

"On a poussé dès le début du match, ils ont été deux fois dans notre surface pour marquer. Mes joueurs ont dominé avec sérieux et humilité. Je suis content pour eux, ils avaient envie de gagner et l’ont prouvé sur le terrain. L’équipe a très bien joué, à la mi-temps je leur ai dit de ne rien changer. Je suis chanceux, j’ai des joueurs d’une très belle qualité. On s’est améliorés sur la phase offensive, je suis content de voir que mes joueurs aiment être portés vers l’avant."

Le classement

"Quand tu es très bon et troisième, ça peut sembler injuste mais ça ne l'est pas. C’est que les autres le sont aussi."

Sanchez

"Ce qu’il lui a manqué ce sont les buts. Mais il fait aussi des courses et des passes décisives. Ce soir (samedi), il a marqué un très beau but, c’est un joueur hors norme."

Kolasinac

"Sead Kolasinac a très très bien commencé depuis la reprise avec un haut niveau. Comme Cengiz Ünder d'ailleurs."

Malinovskyi

"Ruslan Malinovskyi est très fort, avec l’entraînement il réussira à s’adapter et comprendre les mécanismes."

Propos retranscrits par La Provence.