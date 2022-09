OM - LOSC : le geste fort de Payet après avoir fait banquette

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Pour le moment, ça tient. Et très bien, même. Igor Tudor, depuis son arrivée à l'OM, obtient de bons résultats et voilà l'OM solidement installé dans les hauteurs de la Ligue 1. On le sait, le technicien n'est pas la que pour plaire et il continue de faire ce que bon lui semble.

Ainsi, samedi dernier face au LOSC, il n'a pas hésité à sortir du terrain l'un de ses défenseurs (Balerdi) pour remettre en place un autre dispositif tactique. Payant. Quant à Dimitri Payet, avec qui les entraîneurs ont parfois des relations compliquées, il est resté une fois encore sur le banc de touche. Ce qui ne l'a pas empêché d'être au plus près de ses partenaires et d'aller applaudir les supporters, une fois le match terminé.

A voir, tout de même, si Tudor va longtemps se passer de ses services.