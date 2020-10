OM, LOSC : Adil Rami lâche ses vérités au sujet de Pamela Anderson

Il y a plus d'un an, Pamela Anderson et Adil Rami mettaient un terme à une idylle qui a duré quelques années. Une relation qui s’est achevée de manière douloureuse, l'ancienne actrice d'Alerte à Malibu accusant notamment l'ancien défenseur de l'OM ou du LOSC de violences conjuguales.

Dans une interview au Figaro, et dans le cadre de la promotion de son autobiographie, Adil Rami a donné sa vérité sur ces accusations. « Je sais ce qu’elle a voulu faire en m’accusant de ça. Quand quelqu’un parle en premier sur les réseaux sociaux, on a l’impression que sa parole fait foi et qu’il a raison. Surtout quand l’autre partie, la mienne, ne répond pas ».

Rami pointe des mensonges supposés de Pamela Anderson

Accusant Pamela Anderson d'avoir voulu le « fracasser », Adil Rami tient néanmoins à souligner que ces accusations de violences n'avaient pas été suivies d'actions concrètes. « Elle n’a jamais porté plainte, car rien de tout cela ne s’est passé », souligne Rami.

Estimant avoir été victime de mensonge, Adil Rami souhaite néanmoins tourner la page sur cette histoire, ce qui justifie pourquoi lui n'a pas porté plainte. « C’est du passé maintenant. (…) C’est une leçon de vie dans mon parcours », conclut le champion du monde 1998.