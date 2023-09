OM, OL, LOSC, ASSE : Rudi Garcia cite le PSG pour atténuer son bilan décevant

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Hier soir, le Napoli a concédé le nul sur la pelouse du Genoa (2-2), promu en Serie A, après avoir été mené 2-0 à un quart d'heure de la fin. Un nul qui fait suite à une défaite à domicile contre la Lazio (1-2) et qui fait que les champions d'Italie ne comptent que 7 points après 4 journées, pointant déjà à cinq longueurs du leader, l'Inter Milan. En conférence de presse, Rudi Garcia a regretté ces deux points perdus. Mais il a surtout trouvé une excuse qui a surpris son auditoire :

"Les matches avant la Ligue des champions sont difficiles à gérer"

« Je sais que les matches avant la Ligue des champions sont difficiles à gérer : le PSG a perdu, le Bayern Munich a fait match nul, forcément il n'y a pas la plus grande détermination et il vaut plutôt mieux s'imposer dans la phase défensive. » Les supporters marseillais et lyonnais sont bien placés pour le savoir, Rudi Garcia n'a pas son pareil pour trouver des excuses après un mauvais résultat. Il cible généralement les arbitres ou bien ses dirigeants, qui n'ont pas recruté les joueurs qu'il lui fallait. Parfois, ce sont aussi ses troupes qui trinquent. La faute à la C1, c'est inédit mais c'est la preuve qu'il sait se renouveler...

Le Napoli de Rudi Garcia pic.twitter.com/h3qjoM8Z0h — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) September 16, 2023

