OM, LOSC : Longoria et Luis Campos monteraient un projet commun à Marseille !

Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Alors que la période est trouble pour la direction de l'OM et que les rumeurs de vente font espérer un grand coup de balai aux supporters marseillais, Pablo Longoria tente de son côté de garder le cap avec une politique sportive où il impose de plus en plus sa patte.

Le Mercato avec les arrivées de Milik, Lirola et Ntcham portent son empreinte. Même chose pour la recherche du prochain coach qui pourrait être Jorge Sampaoli. Mais Longoria semble décidé à réformer les choses encore plus en profondeur.

Luis Campos pour relancer la formation de l'OM ?

Selon l'insider Treize013, habituellement très bien informé sur la question des jeunes à l'OM, Pablo Longoria aurait dressé le constat, en compagnie scouting manager David Friio, que trop peu de joueurs du centre avaient les capacités pour passer pro. Voilà pourquoi Longoria voudrait changer radicalement les choses.

Et d'après cette même source, cette refonte pourrait passer par Luis Campos, l'ancien dénicheur de talents du LOSC, qui viendrait via sa société pour prendre en main le centre de formation du club. Avec forcément l'espoir que le Portugais permette à l'OM de s'attacher les services de talents de demain...