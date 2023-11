OM – LOSC : un ex de l’ASSE valide le coup de pression de Létang sur la sécurité du Vélodrome

Si le président du LOSC Olivier Létang a rendu furieux les supporters de l’OM en réclamant des garanties autour de la sécurité au Vélodrome, Jean-Michel Larqué comprend parfaitement le choix du dirigeant nordiste après les incidents d’OL – OM où Fabio Grosso a failli perdre un œil. Pour l’ancien Stéphanois, Létang est victime d’un « procès d’intention » de ceux qui dénonce une vilaine récupération.

« Il doit prévenir de ce qu’il s’est passé il y a quelques jours. Tout simplement parce qu’il est inquiet pour ses joueurs, pour ses supporters… Ce qu’il s’est passé pendant et après n’est pas très rassurant. Les gens peuvent être fou furieux quand il y a de l’animosité entre deux clubs. Quand il n’y a pas d’animosité, vous enlevez juste le furieux. Ceux qui sont capables de faire ça sont quand même fous. Ceux qui sont capables de faire ça au bus de Lyon peuvent le faire au bus de Lille puisque leur quotient intellectuel est ce qu’il est », a expliqué le consultant dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC.

« Il est dans son droit de demander des garanties. Surtout que tous ceux qui ont caillassé le bus de Lyon n’ont pas été interpelés. Il a le droit d’être inquiet sur les déclarations des autorités. Le dernier caillou n’avait pas encore atteint les bus, le premier point de suture n’avait pas été posé à Grosso que j’entendais déjà certains dire « c’est pas notre faute ! On avait fait les choses bien ! » Mais quand vous entendez « on a fait les choses bien » et qu’on s’en sort avec des bus caillassés, imaginez si vous leur demandez de faire les choses mieux… Mais qui te protège si ce n’est pas la Ligue, le gouvernement ou les deux en même temps ? »