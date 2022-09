OM, LOSC : une énorme tuile économique se profile pour les deux clubs !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il y a quelques mois de ça, l'OM et le LOSC communiquaient en grande pompe sur l'arrivée d'un nouveau sponsor maillot : Cazoo. Fort de ce nouveau contrat supérieur au précédent (et dont le montant n'a jamais été révélé), Marseille et Lille ont présenté un budget devant la DNCG.

Cazoo quitte l'Europe, l'OM et Lille bientôt sans sponsor maillot ?

Problème : il est désormais plus que probable que Cazoo cesse ses investissements dans le football français. Dans un communiqué, l'entreprise britannique a annoncé « mettre fin à ses activités en Europe continentale pour se concentrer sur le marché principal du Royaume-Uni».

«En conséquence, la Société a l’intention d’entamer une liquidation ordonnée de ses activités en Allemagne et en Espagne et est en consultation avec ses représentants du personnel en France et en Italie. Cazoo facilitera une fermeture structurée pour ses clients, employés et fournisseurs et a informé les représentants du personnel et les syndicats concernés sur chaque marché», ajoute le communiqué de Cazoo. L'OM et le LOSC vont donc devoir se chercher activement un plan B...