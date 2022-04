OM : Luan Peres juge la saison des Olympiens avant Nantes

Zapping But! Football Club OM : La victoire contre Nice peut-elle constituer un tournant pour la fin de saison ?

Luan Peres est un titulaire important de Jorge Sampaoli cette saison. Alors que la fin de saison approche, le défenseur brésilien est revenu, en conférence de presse, sur la saison réalisée par le club phocéen.

Avant le match, il évoque la bonne régularité de l’OM : « On a fait un championnat assez régulier. Maintenant, c'est le sprint final. Nous sommes préparés. Nous avons deux grandes compétitions, nous voulons gagner les deux et le coach sait entraîner l'équipe. »

Des supporters passionnés

Il est également revenu sur la ferveur des supporters de l’OM et leur présence dans le quotidien : « La ville de Marseille est merveilleuse. Je connais bien Marseille et la région. On a déjà goûté les spécialités culinaires, on connaît la passion des Marseillais pour le foot et l'OM. Aux courses, il y a toujours des gens qui me demandent de faire des photos et je le fais avec plaisir. Je suis timide mais je connais quand même des mots de base en français. »

💬LUAN PÈRES EN CONFÉRENCE :



