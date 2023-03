OM : Lucho Gonzalez donne des conseils à Vitinha

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Vitinha peine à s'imposer au sein du club olympien. Interrogé par RMC Sport sur l'attaquant portugais, l'ancien milieu offensif de l'OM, Lucho Gonzalez, lui a donné plusieurs conseils.

"Mon conseil, c'est le temps"

"Mon conseil, c’est le temps. Souvent, les supporters ne nous donnent pas ce temps et la presse se met aussi à critiquer, parce qu’on va toujours comparer un joueur avec ce qu’il faisait dans son précédent club. (...) Pendant que certains disent qu’il est la recrue la plus chère, qu’il a la pression… Je pense qu’il faut qu’il essaie de faire ce qu’il faisait dans son précédent club et qu’il ne pense pas à ce qui se dit, et ce sera plus facile", a confié l'Argentin, qui a insisté sur la difficulté d'un joueur à s'intégrer à un nouveau pays.

"Ce sont beaucoup de changements pour un joueur. C’est une culture différente, une langue différente, un style de jeu différent, entre le championnat français et le championnat portugais… Tout ça prend du temps. Il y a des joueurs qui s’adaptent plus vite que d’autres."

