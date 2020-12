OM : Luis Henrique fait encore parler de lui

Dimitri Payet sait causer. Longuement interrogé dans L’Équipe, le meneur de jeu de l’OM n’a pas pratiqué la langue de bois pour évoquer le cas Rudi Garcia, avec qui il est fâché depuis sa signature à l’OL en 2019.

« Avec moi, c’est noir ou blanc. Je préfère les gens qui sont francs, qui disent les choses, même quand je ne suis pas bon, tonne-t-il. On en parle, c’est plus simple que d’essayer de faire de la langue de bois ou de raconter des conneries. Aujourd’hui, ça fait partie du passé. »

Au détour de questions sur son salaire ou son futur au sein de l’OM, l’ancien crack de l’ASSE a évoqué des sujets plus neutres. Notamment le rôle des recrues dans la mauvaise campagne du club phocéen en Ligue des champions.

« Luis Henrique a des qualités que j’ai rarement vues »

« Ce n’est pas aux jeunes qu’on va le reprocher, a-t-il poursuivi. Qu’on me tape sur les doigts, oui, mais eux, ils découvrent la compétition, on ne peut pas leur mettre ça sur les épaules. Il y a de la qualité et ils peuvent faire du bien au club dans les années qui viennent. »

À la question ensuite de savoir si Luis Henrique était si fort que ça, la réponse de Payet a fusé : « Moi j’adore. C’est un joueur très talentueux et un super mec. Il a des qualités que j’ai rarement vues. » Les supporters de l’OM sont impatients de les voir à l’œuvre sur la durée.