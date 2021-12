OM : malaise avec un joueur offensif

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Il paraît que Jorge Sampaoli n'est pas satisfait de son couloir gauche, où Konrad De La Fuente a fait preuve d'une telle irrégularité qu'il est question qu'il soit prêté cet hiver. Eh bien, pour le remplacer, l'Argentin n'aurait pas à aller bien loin. En effet, la réserve de l'OM voit frétiller d'impatience un certain Franco Tongya, débarqué l'hiver dernier au terme d'un drôle de deal avec la Juventus Turin (échange avec Marley Aké). Tongya est droitier et peu jouer ailier. Il pourrait donc occuper le couloir gauche et rentrer vers l'intérieur pour armer des frappes, comme Cengiz Ünder de l'autre côté.

Seulement voilà, près d'un an après son arrivée, l'Italien est totalement ostracisé à l'OM ! Sur RMC hier, il a été dit à son sujet : "Il est adorable, loin de chez lui et surtout il n’a rien demandé. Il se demande parfois pourquoi il a débarqué ici, d’autant que le staff du groupe pro ne s'occupe quasiment pas de lui, ne le considère pas". Un vrai gâchis qui mériterait une chance car Sampaoli a pu se rendre compte avec Bamba Dieng que le centre de formation marseillais abritait certaines pépites.

Franco Tongya vivrait mal sa situation à l'OM : "Il est adorable, loin de chez lui et surtout il n’a rien demandé.

Il se demande parfois pourquoi il a débarqué ici, d’autant que le staff du groupe pro ne s'occupe quasiment pas de lui, ne le considère pas". (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/wllmHBD98n — Actu OM (@ActuOM__) December 25, 2021