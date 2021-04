OM : malgré Longoria, Vézirian maintient que la vente aura lieu

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Ce midi, au cours de la conférence de presse qu'il a organisée, Pablo Longoria a été interrogé sur la vente de l'OM et il s'est montré très clair : « C'est un sujet qui me surprend toujours. En janvier, notre propriétaire a répété que le club n'était pas en vente. Il l'a redit aux supporters. Dans mes conversations individuelles, on parle du futur. Il y a beaucoup d'intérêts de gens qui veulent nous déstabiliser. Ce sont des questions intéressées. J'ai découvert une façon de faire du business en France avec beaucoup d'intermédiaires. Quand il y a un procédé de vente imminent, normalement, rien ne sort dans la presse ».

"Grand soleil en mai à Marseille"

Eh bien, malgré cette mise au point, en dépit du fait qu'il a pointé du doigt les gens qui se faisaient du beurre sur ce type de rumeur, Pablo Longoria a vu Thibaud Vézirian maintenir sa ligne de conduite : la vente du club aura bien lieu en mai. Le journaliste de L'Equipe, qui avait fait sensation lors d'une vidéo en assurant que l'opération était bouclée et que le communiqué l'officialisant était en cours de relecture (il y a deux mois…), a même justifié son propos sur son compte Instagram.

« Le président de l’OM, Pablo Longoria a bien récité son média training. C’est un exercice qui n’est pas facile de communication. Il est entré dans son rôle, son costume de président. Il a changé de cadre : le Vélodrome, exprès. Il a dit ce qu’il pouvait dire et ce qu’il ne pouvait pas dire. On a bien compris. Vous voyez, il y a des nuages à Paris parce que Manchester City vient jouer la Ligue des champions… Mais je crois que c’est grand soleil en mai à Marseille ! »