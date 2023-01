OM : Malinovskyi a été accueilli à La Commanderie par le peuple ukrainien

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Hier, dans la journée, l’OM a officialisé la signature de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame. Le milieu offensif débarque dans la cité phocéenne pour pallier la grosse blessure de l’international marocain, Amine Harit. Les supporteurs marseillais devraient même pouvoir observer l’international ukrainien dès mercredi lors du déplacement à Troyes.

À peine arrivé dans la cité phocéenne, le nouveau joueur marseillais a été chaleureusement accueilli par des familles ukrainiennes venues à La Commanderie spécialement pour cette occasion. « Les enfants, adolescents et parents présents ont partagé un moment de joie unique et inoubliable avec Ruslan Malinovskyi. Après une petite visite du site, ils ont discuté, échangé quelques ballons et reçu le maillot de la star ukrainienne. Le joueur a également invité les familles à venir assister à son premier match à l'Orange Vélodrome. », révèle l’OM.