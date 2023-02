OM : Malinovskyi déjà dans la tourmente à Marseille

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Ruslan Malinovskyi est dans la tourmente ! Le nouveau joueur de l’OM est critiqué en Ukraine pour avoir salué samedi dernier le Russe, Alexandre Golovine qui évolue à l’AS Monaco. Une réaction qui a été jugée trop amicale par certains ukrainiens, Ruslan Malinovskyi a été obligé de s’en expliquer sur Instagram.

« Je veux m'excuser auprès des Ukrainiens pour avoir répondu au geste du joueur de Monaco. Je comprends que ce serait mieux si je le contournais, mais il se trouve qu'il est venu vers moi et m'a dit bonjour. Après le match, tous les joueurs se serrent la main, et je le fais mécaniquement. », a-t-il d’abord lâché.

Des critiques qui agace le milieu de terrain de l’OM, « Je comprends à quel point c'est important pour vous en ce moment, mais ces insultes et cette haine pour une seconde de culpabilité, comparées à ce que nous faisons pour l'Ukraine et les Ukrainiens depuis le début de la guerre, me causent des sentiments désagréables et des doutes sur votre sincérité quand vous m'envoyez des mots de soutien. Dans un sport individuel, je n'irais même pas jouer contre un athlète russe, car je soutiens pleinement le retrait des Russes des compétitions internationales. », a expliqué le joueur d’Igor Tudor.