OM : Malinovskyi dévoile son coup de cœur marseillais et répond aux polémiques

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Son coup de cœur pour Valentin Rongier

« La première fois que je l'ai vu à l'entraînement, j'ai découvert un joueur d'équilibre, avec une intelligence spéciale. Ce genre de footballeurs me plaît beaucoup ».

Son idole de jeunesse

« Thierry Henry ! J'étais un supporter de l'Arsenal d'Arsène Wenger comme mon grand frère, donc j'aimais bien Robert Pirès, Patrick Vieira, Kolo Touré, je peux tous les citer. Quand on est petit, on a souvent une équipe préférée dans chaque championnat, moi je regardais tous les matchses des Gunners ».

Sur l'invasion russe

« Au début, j'étais très nerveux, je ne pensais qu'à ça, j'appelais mes amis... Mon frère connaît beaucoup de gens qui se sont engagés pour protéger notre pays (…) Nous ne pouvons accepter ça, nous nous battons pour vivre libres (…) Une chose me déplaît vraiment, que certains disent que la politique doit rester en dehors du sport. La réalité n'est pas comme ça et on ne peut de toute façon pas dire que l'attaque russe en Ukraine soit de la politique. Les Ukrainiens veulent vivre selon les règles européennes ».

Sur la boulette d'un journaliste américain qui l'a qualifié de Russe lors de Clermont - OM

« Tout le monde peut dire ce qu'il veut, même des paroles moches. Mais, dans une période comme celle-ci, dire d'un Ukrainien qu'il est Russe, c'est inacceptable. Je suis Ukrainien, pas Russe. Je parle de nombreuses langues mais je ne veux pas dire un seul mot de russe. Chacun doit bien faire son travail. Tu es censé connaître tous les joueurs, où ils dorment, quel âge ils ont, où ils sont nés, etc. Et lui n'a pas retenu la nationalité des 22 joueurs de Clermont-OM... ».

Sur son accolade polémique à Aleksandr Golovin lors d'OM – Monaco

« Il y a beaucoup de sportifs en Russie qui pensent et disent que la guerre n'est pas un problème pour eux et que la Russie doit prendre l'Ukraine. De l'autre côté, il y a beaucoup d'athlètes qui ont pris les armes et sont morts. Plein de gens que je connais m'ont écrit : « Nous, on est ici, tu n'as pas le droit de faire ça (saluer Golovine), il y a la télé, ce n'est pas bien ». Mea culpa, je me suis excusé par respect pour les personnes qui sont sur le terrain pour protéger notre pays. On sait tous comment fonctionne la propagande russe ».