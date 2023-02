OM : Malinovskyi met le PSG en garde

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Un coup d'arrêt, forcément. Qui laisse le PSG s'envoler dans la course au titre de champion de France et le RC Lens avec le même nombre de points. Battu par l'OGC Nice, à domicile, l'OM se doit de passer à autre chose et d'oublier ce revers. Ce qui tombe bien puisque les joueurs de Tudor retrouvent leur enceinte du Vélodrome dès mercredi pour un 8e de finale de Coupe de France qui sent la poudre.

Parce qu'en face, ce sera le PSG. Et que l'ambiance sera nécessairement électrique. Peut-être pour cette raison que Ruslan Malinovskyi a eu ce message sur son compte twitter quelques minutes après la défaire face aux Niçois. Les joueurs de l'OM reviendront plus fort. Les Parisiens sont prévenus.