OM : Malinovskyi qualifié contre Troyes, le verdict est tombé !

Courtisé depuis l'été dernier, Ruslan Malinovskyi est enfin un joueur de l'OM. L'Ukrainien avait d'abord préféré rester à l'Atalanta Bergame mais, voyant que Gian Piero Gasperini ne le faisait pas plus jouer, il a décidé d'aller voir ailleurs cet hiver. Sa priorité allait à la Premier League mais aucune grosse offre n'étant arrivé, il a posé ses valises à Marseille hier lundi. Dans la soirée, le club a officialisé son prêt avec option d'achat en juin de 10 M€ plus 3 M€ de bonus.

La question, maintenant, était de savoir si Igor Tudor allait pouvoir aligner sa recrue contre Troyes demain (21h). Cela a son importance car l'entraîneur marseillais sera privé d'Amine Harit et Dimitri Payet, tous deux blessés. Eh bien, la réponse est positive ! Oui, Malinovskyi pourra jouer au stade de l'Aube, selon le journaliste de La Provence Ludovic Ferro. Pas sûr cependant que Tudor le titularise. Il devrait aligner Bamba Dieng en pointe, avec Alexis Sanchez et Cengiz Ünder un cran plus bas. Mais l'Ukrainien pourrait faire ses débuts sous le maillot blanc en fin de partie...