OM : Malleville utilise Labrune pour découper Eyraud après ses moqueries en interne

Jacques-Henri Eyraud ne s'est pas fait des amis du côté de l'OM ces derniers jours, et notamment ce matin à la lecture de la Provence. Le président marseillais est pointé du doigt sur ses méthodes, ciblant notamment les Marseillais à l'intérieur du club.

Par ailleurs, le quotidien régional évoque l'épisode d'un séminaire où Eyraud se serait clairement moqué de René Malleville, grande voix médiatique qui gravite autour de l'OM. Le président marseillais l'aurait qualifié de « monsieur rougeaud qui hurle devant les caméras ».

Eyraud est le pire président selon Malleville

Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir René Malleville très rapidement. Via les réseaux sociaux, Malleville se montre cinglant avec Jacques-Henri Eyraud qu'il qualifie tout simplement de pire président depuis qu'il suit assidûment l'OM.

« Eyraud s’est permis de dire des choses sur mon compte. Alors, je vais te dire Jacques-Henri. Je suis l’OM depuis 1959. J’ai connu 26 présidents, 69 entraîneurs. Pour la plupart, on les a oublié. Mais moi, je suis encore là. Et toi, tu ne seras plus là, dans pas longtemps j’espère. Mais nous, les supporters, nous serons toujours là pour l’OM, et ce jusqu’à la mort. Et toi, tu te permets de critiquer les supporters. Il y a trop de Marseillais à l’OM ? Tu es vraiment le pire président que j’ai connu à l’OM ! Tu as compris ? J’en suis presque à demander le retour de Vincent Labrune. À côté de toi, Vincent Labrune, c’est le Einstein des présidents de l’OM. J’ai lu les réseaux sociaux, et tout le monde me défend. Merci ! »