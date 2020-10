OM - Manchester City (0-3) : la débâcle a apporté un lot de consolation à Villas-Boas

« Droit au but. » Écrasé par Manchester City mardi en Ligue des champions à l’Orange Vélodrome (0-3), l’OM n’a pas fait honneur à sa légendaire devise. La faute sans doute à une tactique attentiste et un coaching quasi inexistant d’André Villas-Boas. Le constat d’Opta est glaçant : l’OM n’a tenté que 51 passes vers les 30 derniers mètres et touché 4 ballons dans la surface adverse contre Manchester City, plus faibles totaux pour un club français lors d’un match à domicile en Ligue des Champions sur les 15 dernières années.

Kamara, seul phare dans la grisaille marseillaise

« Quand j’ai tenté quelque chose de différent contre une équipe de ce niveau (le PSG), on a pris 4-0 (en octobre 2019) et vous m’avez massacré, s’est justifié AVB en conférence de presse. Il ne faut pas abuser, City est City, ils ont dépensé un milliard, ils jouent bien, leur coach est un phénomène qui joue la possession, toujours. Marseille n’a pas d’argent pour faire venir Guardiola ici, malheureusement vous avez “AVB” avec cette tactique. On est à zéro point, donc la double journée contre le FC Porto devient déterminante. Le mieux, ce serait que City gagne ses deux matches contre l’Olympiakos. Si on veut revenir, on doit être bien dans ces deux confrontations contre Porto. »