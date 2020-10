OM - Manchester City (0-3) : Villas-Boas défend ses choix et croit toujours à la qualification !

Une équipe de poussins face à des adultes. C’est ce qui ressort de la prestation de l’OM devant Manchester City hier en Ligue des champions (0-3). Les hommes d’André Villas-Boas n’ont en effet jamais su rivaliser avec une équipe des Cittizens pourtant pas si flamboyante.

La tactique et les joueurs utilisés par AVB laissent songeur. L’intéressé s’en est expliqué. « On a eu un peu de malchance quand même. Il y avait aussi la fatigue, parce qu’on a beaucoup défendu, et on prend le troisième but. La défaite est lourde, a-t-il analysé après coup. Le 5-3-2 ? Les équipes jouent à cinq contre City, parce que City maîtrise le jeu et la largeur et à cinq tu maîtrises mieux la largeur. On a choisi ce système pour contrôler la largeur, mais on a perdu ce ballon facile, ils ont eu un pressing agressif. »

Villas-Boas compte sur City pour relancer l'OM

Relancé sur sa tactique défensive, Villas-Boas a pris la mouche et s’est servi des finances de l’OM pour répondre. « Quand j’ai tenté quelque chose de différent contre une équipe de ce niveau(lePSG), on a pris 4-0 (en octobre 2019) et vous m’avez massacré. Il ne faut pas abuser, City est City, ils ont dépensé un milliard, ils jouent bien, leur coach est un phénomène qui joue la possession, toujours. Marseille n’a pas d’argent pour faire venir Guardiola ici, malheureusement vous avez “AVB” avec cette tactique, a-t-il ironisé avant d’afficher un petit espoir pour la qualification en 8es de finale. On est à zéro point, donc la double journée contre le FC Porto devient déterminante. Le mieux, ce serait que City gagne ses deux matches contre l’Olympiakos. Si on veut revenir, on doit être bien dans ces deux confrontations contre Porto. »