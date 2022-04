OM : Mandanda annonce la couleur pour Salonique, il veut gagner la C4 !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM se prépare à disputer le match le plus important de sa saison contre le PAOK. Alors que les Marseillais ne pourront pas compter sur le soutien de leur supporters, privés de déplacement, pour cette rencontre, Steve Mandanda annonce ses ambitions pour la suite de la compétition.

Dans les colonnes de “La Provence“, Mandanda s’est exprimé sur le match à venir : « On va jouer un match important qui nous peut nous permettre de nous retrouver en demi-finale d'une coupe d’Europe. On est conscient de ça, on va le jouer comme tel. Après, chaque club, chaque joueur a son histoire. »

Objectif C4

Le portier de l’OM s’est aussi exprimé sur cette compétition : « Quand on joue une compétition, on veut aller au bout. La Ligue Conférence n'a pas le prestige de la Ligue des champions ni de la Ligue Europa. On veut tout faire pour gagner ce trophée. »

Pour résumer L’OM va affronter le PAOK, demain, en match retour des quarts de finale de Conférence League. Avant le match Mandanda annonce la couleur. Mandanda s'exprime sur l'importance du match à venir et sur la Conférence League.

Adam Duarte

Rédacteur