OM : Mandanda dans le viseur de Sampaoli ?

Deux matches auront suffi... Selon L'Equipe, Steve Mandanda pourrait être le grand perdant des deux premières journées de L1. « Après deux matches à zéro arrêt et quatre buts encaissés, le gardien de l'OM n'a pas marqué de points aux yeux de Sampaoli. La présence de Pau Lopez, prêté par l'AS Rome cet été, pourrait fragiliser sa position en septembre », explique le site du quotidien sportif ce lundi soir.

Avant d'ajouter : « En ce moment, ce n'est pas très compliqué de marquer un but à l'OM : il suffit aux adversaires de cadrer leurs frappes. Et même quand ils ne visent pas très bien, cela peut marcher, comme pour Montpellier sur le but contre son camp de Luan Peres à la Mosson. » Mandanda appréciera sans doute. Mais ce n'est pas tout, puisque sa relance lui est aussi reprochée... « Dans le système à risque mis en place par Jorge Sampaoli, très porté vers l'attaque et où chaque erreur est sanctionnée, l'OM a besoin d'un portier efficace et concentré, avec une relance impeccable aussi. Ce qui n'a pas été le cas dimanche. Si Mandanda ne pouvait pas grand-chose sur le c.s.c. de Peres et la frappe extraordinaire de Laborde dans l'Hérault, sa responsabilité est déjà plus engagée sur les deux buts bordelais ».

Lopez attendu en septembre

Dans ce contexte, Jorge Sampaoli pourrait donc lancer Pau Lopez... « Après des années passées avec Yohann Pelé en numéro 2, la menace va se faire plus précise avec Pau Lopez (26 ans), dont l'entraîneur argentin loue en privé les qualités, notamment dans le jeu au pied, si important à ses yeux à ce poste.Le gardien espagnol, prêté pour une saison avec option d'achat par l'AS Rome, est venu clairement pour être un numéro 1 bis. En interne, les dernières prestations mitigées de Mandanda, sous contrat jusqu'en 2024 avec reconversion au club, ne sont pas passées inaperçues, ni dans le staff ni chez les dirigeants. » Voilà donc l'ancien havrais prévenu...