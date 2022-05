OM - RC Strasbourg : Mandanda dédie la qualification en Ligue des Champions à ses supporters

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Steve Mandanda : "C’est surtout pour les supporters ! La saison a été longue, difficile, magnifique. Je pense que c’est mérité, on a été 2e toute la saison. Et aujourd’hui, il faut regarder l’ambiance, ils méritent vraiment tout ce qu’on vit. Ce public, il est incroyable et mérite de vivre des moments comme ça, j’espère qu’il y en aura plein d’autres."

Pour résumer Grâce à son écrasante victoire ce samedi face au RC Strasbourg (4-0), l'OM a arraché la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Après la rencontre, le gardien olympien, Steve Mandanda, a rendu hommage à ses supporters au micro de Canal+.

Fabien Chorlet

Rédacteur