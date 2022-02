OM : Mandanda respire, Sampaoli enfin prêt à casser son noyau dur de 5 joueurs ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’OM retrouvera une vieille connaissance demain à l’Allianz Riviera : l’OGC Nice (21h15). Plus de six mois après les incidents survenus dans les tribunes, les deux clubs rivaux se retrouveront dans cette même enceinte que l’on imagine bien plus sécurisée.

Sur le rectangle vert, Jorge Sampaoli pourrait aussi être amené à revoir sa copie. Selon L’Équipe, Steve Mandanda pourrait ainsi être titulaire, au même titre que Leonardo Balerdi ou Sead Kolasinac. Cela ressemblerait donc à un turnover qui pourrait s’amplifier dès dimanche à Metz en clôture de la 24e journée de L1 (20h45).

Le club des 5 ménagé ?

Très attentif aux données physiques de ses hommes, le coach de l’OM a déjà choisi de faire souffler des titulaires ces dernières semaines et serait, selon L’Équipe, enfin enclin à casser son noyau dur de cinq joueurs en raison du calendrier infernal qui attend son équipe en février-mars.

Ces prochaines semaines, il ne sera donc pas forcément étonnant de voir un peu moins systématiquement la colonne vertébrale de l’OM incarnée par ses cinq chouchous : Pau Lopez, William Saliba, Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet.

La une du journal L'Équipe du mardi 08 février pic.twitter.com/VLVry4FmV0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 7, 2022