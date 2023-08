OM : Marcelino a du pain sur la planche, Rongier ne s'en cache pas

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Remplaçant lors de la défaite de l'OM en C1 sur le terrain du Panathinaïkos (0-1) mercredi soir, Valentin Rongier est venu devant les médias ce vendredi. « C’est le foot, le foot de haut niveau, a-t-il expliqué. On est tout le temps remis en question. Je trouve cela normal surtout dans un effectif comme celui de l’OM où on joue des compétitions européennes. C’est de la concurrence et c’est important. Moi je ne vois pas de problème à cela. Si le coach a décidé qu’il ne fallait pas me faire démarrer sur le dernier match c’est qu’il avait ses raisons et je les respecte. Mon seul objectif c’est de travailler aux entraînements et d’être performant quand il va m’en donner l’opportunité. Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive et cela ne me fait pas peur du tout. »

« Il y a plein de choses à mettre en place »

Un Rongier serein, qui est revenu sur la défaite en Grèce avant la réception de Reims demain... « Il y a eu du changement. On doit s’adapter. D’autant plus que les deux styles sont complètement opposés entre Tudor qui nous demandait un pressing presque tout terrain en un contre un l’année dernière et Marcelino qui souhaite plus un pressing de zone. Il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Il y a plein de choses à mettre en place, c’est sûr. Mais ce que l’on nous demande, à nous joueurs de foot, c’est de s’adapter. On n’a pas le choix, on doit le faire. Et c’est là où la concentration ainsi que l’implication pendant la présaison est super importante parce qu’il faut vite vite assimiler les concepts. »

🎙 @Valrongier28 : « 𝑳’𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒆́, 𝒎𝒆̂𝒎𝒆 𝒔𝒊 𝒐𝒏 𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒔 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒄𝒐𝒖𝒑 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔 𝒂̀ 𝒍'𝒆𝒙𝒕𝒆́𝒓𝒊𝒆𝒖𝒓, 𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒑 𝒍𝒂𝒊𝒔𝒔𝒆́𝒔 𝒂̀ 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒆. 𝑳’𝑶𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆 𝑽𝒆́𝒍𝒐𝒅𝒓𝒐𝒎𝒆 𝒅𝒐𝒊𝒕 𝒓𝒆𝒅𝒆𝒗𝒆𝒏𝒊𝒓 𝒖𝒏𝒆… pic.twitter.com/LIr1LHLXiF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 11, 2023

