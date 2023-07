OM : Marcelino a récupéré un renfort de taille inespéré cet été !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Son large sourire a illuminé le début de soirée de l’OM à la Commanderie hier. « C’est les émotions », a-t-il sobrement posté sur ses réseaux sociaux un peu plus tard. À la 68e minute, lors d’une pause fraîcheur, Amine Harit est rentré sur la pelouse pour disputer la fin de la rencontre face à Nîmes. Son premier match depuis sa grave blessure au genou gauche, le 13 novembre 2022 à Monaco.

Harit en avance sur les temps de passage

Huit mois et deux jours plus tard, l’ancien titulaire sous Igor Tudor a arpenté le flanc gauche, s’engageant modérément dans les duels et les courses. L’idée est de retrouver tranquillement du rythme et des sensations. L’international marocain de 26 ans a devancé les prévisions les plus optimistes. Il pensait plutôt grappiller du temps de jeu lors des prochains matches de préparation, en Allemagne. Marcelino ne peut que s’en réjouir.

Amine Harit qui retrouve le terrain, après sa grosse blessure en novembre dernier. Ça fait plaisir de le revoir avec le sourire ! 🙏 🇲🇦



(@OM_Officiel) pic.twitter.com/PNx26aU326 — Footballogue (@Footballogue) July 15, 2023

