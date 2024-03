OM : Marcelino déçu de ne pas jouer dans un Vélodrome plein

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'atmosphère au Vélodrome, jeudi prochain pour la réception de Villarreal en Europa League, s'annonçait grandiose. Les supporters de l'OM se chauffaient depuis le tirage au sort sur le meilleur accueil à réserver à l'entraîneur du Sous-Marin Jaune, Marcelino, qui était à la tête de leur propre équipe l'été dernier. Mais l'Espagnol a quitté son poste du jour au lendemain, fin septembre, après la réunion entre la direction marseillaise et les ultras qui avait dégénéré. Et cela, les fans de l'OM ne lui ont pas pardonné, pas plus que l'élimination en tour préliminaire de la Champions League ou le début de saison très décevant en L1 (bien qu'il soit parti invaincu...).

"L’atmosphère qu’ils créent vaut la peine d’être vécue"

Marcelino aura certainement donc droit à une bronca monumentale. Mais ils ne seront que 53.000, pas 65.000, car le virage nord sera fermé, conséquence d'une sanction de l'UEFA après Donetsk (3-1). Et cela a le don de décevoir jusqu'à Marcelino, qui a déclaré ce vendredi en conférence de presse : "Je ne le savais même pas. Quoi qu’il en soit, nous devons jouer le match. Mais quand le stade est plein, c’est très beau. L’atmosphère qu’ils créent vaut la peine d’être vécue. Par contre, devant une tribune vide, je n’ai jamais connu ça. Enfin, je préférerais aller les voir avec un stade plein, rempli de monde".

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life