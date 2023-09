OM : Marcelino proche de claquer la porte, une légende du club pourrait le remplacer !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Peut-être l'avez-vous lu hier sur notre site. Denis Balbir, le consultant de Butfootballclub, y est allé gaiement pour décrire le problème de l'OM à l'heure actuelle : "à regarder l'OM, on s'emmerde."

Rami convaincu

Les supporters, qui ont eu une explication franche avec les joueurs dimanche soir au Vélodrome, et avec les dirigeants lundi, pensent sensiblement la même chose. Résultat, un entraîneur plus que jamais dans la ligne de mire. L'ancien défenseur de l'OM, Adil Rami, va même plus loin comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Selon lui, Marcelino ne finira pas la saison. Et L'Équipe va dans le même sens puisqu'il annonce que le coach espagnol a déjà annoncé son départ aux joueurs ! Jean-Pierre Papin devrait être sur le banc jeudi contre l'Ajax Amsterdam. RMC Sport est plus nuancé et précise que sa démission n'est pas encore accepté ni officielle même si la volonté de l'intéressé est claire : il veut partir.

🎙️ Adil Rami : Je ne vois pas Marcelino rester jusqu’à la fin de saison. Impossible !



D’accord avec notre consultant ? 🤔 pic.twitter.com/tqwL7BivUK — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 18, 2023

Podcast Men's Up Life