OM : Marcelino évoque un coup très dur à vivre et donne des nouvelles de son groupe

L'élimination face au Pana

"Pour tout le groupe, cette élimination est dure à vivre. Un coup très dur même. Au vu du match, c'est même cruel. Mais on a désormais deux options: soit se plaindre, soit se relever. On va donc se relever. On va essayer de bien faire les choses et notamment de gagner dès demain sur le terrain du FC Metz. On a joué trois matchs et on en a gagné deux."

Des choix discutables ?

"Les changements ? Ils étaient motivés pour différentes raisons. Le premier a été fait parce qu’Amine est un bon joueur mais ne peut pas jouer trop longtemps. J'en ai fait trois. Et je ne voulais pas en faire plus pour que mon équipe ne soit pas trop défensive. Voilà tout."

Le groupe face à Metz

"A priori, il n'y a pas de blessés et donc pas de joueurs absents. L'entraînement du jour permettre d'en dire plus par rapport au match de demain. On s'attend à souffrir face à un promu qui évolue à domicile. On a la Ligue 1 à disputer, pas Braga. Il faut s'y faire avant de ne songer qu'à la Ligue Europa."

