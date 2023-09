OM : Marcelino prêt à prendre un risque énorme face au TFC ?

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Ce dimanche, l'OM joue un match très important contre Toulouse. Important pour trois raisons. Parce que le PSG, Rennes, Lille et Lens ont tous calé depuis deux jours et qu'un succès permettrait de prendre de l'avance au classement de la Ligue 1. Parce qu'une victoire rassurerait tout le monde après la bouillie offerte à Nantes (1-1) il y a deux semaines, avant la trêve internationale. Enfin parce que les Violets sont les derniers adversaires a priori prenables avant une succession de sommets (Ajax, PSG, Monaco, Brighton). Les trois points sont impératifs, donc. Et la manière aussi.

C'est lui qui applique le mieux les consignes de Marcelino

Pour cela, Marcelino devrait prendre un gros risque, selon La Provence, avec la titularisation de Geoffrey Kondogbia. Le milieu a souffert d'une entorse à un genou à Metz (2-2) il y a un mois mais il s'est entraîné normalement cette semaine. Le quotidien régional pense que l'Espagnol ne prendra aucune précaution et l'alignera d'entrée, sans doute à la place de Jordan Veretout. Le duo Veretout-Rongier a montré ses limites à Nantes, face à une équipe en infériorité numérique. Kondogbia, qui a travaillé deux ans avec Marcelino à Valence, est vu comme le joueur capable d'appliquer ses consignes à la lettre. Son importance est jugée fondamentale, raison pour laquelle il devrait débuter face aux Violets.

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

