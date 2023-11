OM : Marcelino rabaisse les Olympiens au moment de retrouver le Panathinaïkos

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Après les supporters, les joueurs ! Depuis qu'il a quitté l'OM fin septembre, Marcelino ne manque pas une occasion de critiquer la place trop importante accordée aux ultras dans la vie du club phocéen. Ce mercredi en conférence de presse, à la veille de retrouvailles avec le Panathinaïkos, qui a éliminé son Marseille de la Champions League en août (1-0 ; 1-2, 3 t.a.b. à 5), le nouvel entraîneur de Villarreal a sous-entendu que les joueurs actuellement à sa disposition étaient meilleurs que les Olympiens.

"L'effectif que j'avais à Marseille n'a rien à voir avec celui de Villarreal"

"Tous les matches sont différents. La vengeance et la revanche n'existent pas dans ma façon de penser. J'aborde chaque partie avec l'envie de gagner en respectant au maximum mon adversaire. Une victoire demain nous qualifierait. Nous sommes confiants de la difficulté de la tâche mais nous voulons gagner. Une chose est de connaître le plan, une autre est de l'exécuter. On verra si nous sommes en mesure de prendre les trois points et de nous qualifier. C'est sûr que connaître l'adversaire peut nous aider. Mais l'effectif que j'avais à Marseille n'a rien à voir avec celui de Villarreal. Nous avons une idée de jeu différente. Nous savons comment ils jouent, comment ils peuvent nous poser des problèmes et nous à eux. Ça nous aide de les connaître. Même si, je le redis, les joueurs ici sont différents."

👀💥 El técnico del Villarreal fue eliminado por el Panathinaikos, en penaltis, en la presente edición de la Champions cuando dirigía al Olympique de Marsella. “Una victoria casi nos daría la clasificación matemática”, asegurahttps://t.co/eMBFuIl2jz — Diario AS (@diarioas) November 29, 2023

