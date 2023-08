OM : Marcelino tance Azzedine Ounahi

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Marcelino était en point presse ce jeudi avant la rencontre entre le FC Nantes et l'OM. Il a notamment évoqué l'arrivée de ses deux dernières recrues Joaquin Correa et Amir Murillo. Mais aussi le rendement et le positionnement d'Azzedine Ounahi.

"Il doit apporter plus"

"Il peut jouer à plusieurs postes : sur un côté ou à trois au milieu, comme il l'a très bien fait à la Coupe du monde avec le Maroc, a expliqué l'Espagnol. Dans un milieu à deux, je pense qu'il peut aussi mais on le verra peu souvent. Je pense l'utiliser plus à droite ou à gauche dans un 4-4-2". Et à lui d'ajouter... "Il doit apporter plus. Il en a les capacités. J'essaie d'être juste dans mes choix et s'il joue moins que d'autres, c'est parce que j'estime que les autres apportent plus à l'équipe."

