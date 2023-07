OM : Marcelino écarte un nouveau joueur, gros coup dur pour Payet

Zapping But! Football Club OM : Rongier, Guendouzi, Gueye, Veretout… Qui sacrifier au milieu ?

Alors que l’Olympique de Marseille a mis en place son loft dans lequel on retrouve quatre joueurs indésirables (Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuente et Salim Ben Seghir), le nouvel entraîneur marseillais, Marcelino a écarté Bartug Elmaz pour le stage en Allemagne et n'a pas convoqué Dimitri Payet pour "raisons personnelles", comme indiqué par le club phocéen dans un communiqué.

Le groupe de l'OM pour le stage en Allemagne

Lopez, Ngapandouetnbu, Van Neck - Lodi, Clauss, Gigot, Balerdi, Touré, Mbemba, Negouai, Nyakossi - Veretout, Kondogbia, Guendouzi, Gueye, Rongier, Ounahi, Soglo - Under, Malinovskyi, Harit, Vitinha, Mughe, Nadir, Moreira, Lago.

