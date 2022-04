OM : Marseille a l'Europe dans le sang et un tout nouveau supporter...

Zapping But! Football Club OM : Faut-il se séparer de Jorge Sampaoli ?

Les Marseillais l'ont fait. Et sont donc qualifiés pour le dernier carré de la Ligue Europa Conférence. On leur promettait l'enfer face au PAOK, ils ont gagné par la plus petite des marges. Un succès qui offre aux joueurs de Sampaoli une septième demi-finale européenne, ce qui n'est pas rien dans l'histoire du football français comme le précise le statisticien Opta Jean.

On notera également que le club phocéen s'est trouvé un nouveau supporter en la personne de l'entraîneur du PAOK, Razvan Lucescu, qui, pourtant, n'avait pas été tendre avec les Marseillais, et leurs supporters, au terme du match aller. Au micro de Canal +, l’entraîneur roumain s’est montré fair-play. "Maintenant, je suis supporter de l’OM. Je veux qu’ils gagnent. Pour moi, Marseille est une équipe très bien organisée, avec de bons joueurs, de qualité, donc je pourrais dire que c’est la favorite pour moi."

7 - Marseille s’est qualifié pour la 7e fois en demi-finales d’une compétition européenne (2x en C1, 1x en C2, 3x en C3, 1x en C4), égalant le record pour un club français détenu par Monaco et Paris. ADN. @OM_Officiel #PAOKOM pic.twitter.com/ATtGvmbFxx — OptaJean (@OptaJean) April 14, 2022

