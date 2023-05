OM : Igor Tudor à jamais le premier !

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

On est loin, très loin même, des doutes et des sarcasmes sur son potentiel à la tête de l'OM. Loin de l'été dernier et de l'incompréhension qui gagnait certains supporters marseillais lors de l'arrivée de l'entraîneur Igor Tudor sur le banc de touche olympien.

Car que l'on doute de son style, ou de ses choix, et que l'on remette en cause le style de jeu des joueurs olympiens, les faits sont là. Du moins les chiffres : jamais l'OM et son entraîneur n'avait récolté 70 points après 33 matches de Ligue 1 en une saison. Ce record date de la victoire à trois points, certes, mais Tudor est en tout cas un technicien qui prend des points.