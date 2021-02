OM : Marseille n'est pas à l'abri d'un coup fourré de Jorge Sampaoli !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Hier, Jorge Sampaoli dirigeait son dernier match sur le banc de l'Atletico Mineiro (victoire 2-0 contre Palmeiras). Comme attendu, le technicien argentin a ensuite fait ses adieux au club brésilien. Des adieux en bons termes puisque le club de Belo Horizonte et son président Sergio Coelho ont rendu hommage à Sampaoli avec une petite cérémonie diffusée sur les réseaux sociaux. Mais, avec Jorge Sampaoli, les divorces ne se passent pas toujours bien.

Correspondant pour RMC Sport en Espagne, Fred Hermel a évoqué l'arrivée probable à l'OM de Jorge Sampaoli et pour lui il faut clairement se méfier de l'attitude de l'ex-disciple de Bielsa, capable de changer de cap à n'importe quel moment.

Grenade et Séville victimes du versatile argentin

« Vous allez l'adorer... Et puis vous allez le détester quand il vous aura planté. C'est ça, Sampaoli ! Il avait un pré-accord avec Grenade et il l'a déchiré parce que Séville s'est présenté avec un truc plus intéressant, dans un plus gros club. La parole chez lui ne vaut pas beaucoup », a lâché Fred Hermel dans l'After.

Et le consultant basé à Madrid est également revenu sur son départ de Séville, l'accusant d'avoir pourri la situation pour se faire libérer de son contrat, empocher une indemnité et reprendre la sélection d'Argentine dans la foulée : « C'est un entraîneur de court terme. Ses projets s'écroulent rapidement... », a-t-il tranché. Pour lui, l'OM n'est clairement pas à l'abri d'un coup de Trafalgar.