OM : Marseille sacré champion devant le PSG ? Les preuves sont formelles !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

L’OM réalise un début de saison plus qu’honorable. Dauphins du PSG, les Marseillais restent néanmoins sur un match nul contre le Stade Rennais (1-1) et semblent soulagés de voir la trêve internationale arriver pour laisser certains joueurs souffler. « Malgré le nul devant Rennes, l’OM réalise un très bon début de saison, a analysé Daniel Riolo sur RMC Sport. Nouveau coach, nouveaux joueurs, le puzzle est en place et l’avance sur les historiques concurrents directs confortable. »

Podcast Men's Up Life

Les chiffres parlent pour l’OM...

Riolo ne croit pas si bien dire. Au-delà de laisser l’OL ou l’AS Monaco derrière lui au classement, l’OM pourrait même coiffer le PSG au poteau en vue du titre ! Dans son édition du jour, La Provence fait ainsi remarquer qu'avec 20 points pris sur 24 possibles en Ligue 1, le club phocéen réalise le meilleur début de saison de l’histoire du club après 8 journées.

Le quotidien régional ajoute que personne n’a fait mieux depuis la participation au premier championnat professionnel et seules deux équipes ont réussi à faire aussi si bien : il s'agit de l’OM 1971-1972 et de l’OM 1990-1991. A chaque fois, les Marseillais avait fini champions de France...

Pour résumer Dauphin du Paris saint-Germain après huit journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison très honorable et pourrait être amené à titiller le champion de France encore un petit moment. Jusqu'au sacre final ?

Bastien Aubert

Rédacteur